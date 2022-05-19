Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı - Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Meydanında yapılan törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nihat Ekinciler, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Aksaz Deniz Üs bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Belediye Başkan yardımcıları Hakan Köksal, Burak Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Odalar ve başkanları, siyasi parti temsilcileri, sosyal toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel