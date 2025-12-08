Haberler

Marmaris Kaymakamlığı'ndan düzensiz göçle mücadeleye destek

Marmaris Kaymakamlığı'ndan düzensiz göçle mücadeleye destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Kaymakamlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimleri ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakam Nurullah Kaya, uygulamaları yerinde denetleyerek saha ekiplerine teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen denetim ve saha çalışmalarını yakından takip ediyor.

Marmaris GİM Grup Amirliği ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele (GGM) ekipleriyle birlikte Atatürk Meydanı ve çevresinde uygulamalar gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uygulamaların kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile birlikte uygulama noktasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Görevlilerden bilgi alan Kaymakam Kaya, düzensiz göçle mücadelenin önemini vurgulayarak saha ekiplerine teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamlığı, ilçenin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için denetim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title