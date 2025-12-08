Marmaris Kaymakamlığı'ndan düzensiz göçle mücadeleye destek

Marmaris Kaymakamlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen denetim ve saha çalışmalarını yakından takip ediyor.

Marmaris GİM Grup Amirliği ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele (GGM) ekipleriyle birlikte Atatürk Meydanı ve çevresinde uygulamalar gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uygulamaların kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile birlikte uygulama noktasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Görevlilerden bilgi alan Kaymakam Kaya, düzensiz göçle mücadelenin önemini vurgulayarak saha ekiplerine teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamlığı, ilçenin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için denetim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüreceğini belirtti. - MUĞLA