Marmaris Kaymakamı Kaya, Ramazan'da vatandaşlarla buluştu
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Hisarönü'nde yeni doğan bebekler için aileleri ziyaret etti ve taziye ile iftar programlarına katılarak devletin vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'ne giden Kaymakam Kaya'ya ziyaret programında İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Berker Dongul ile Hisarönü Mahalle Muhtarı Fatih Turgut eşlik etti. Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Kaymakam Kaya, dünyaya gelen bebekler için ailelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aileleri tebrik eden Kaya, yeni doğan bebeklere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu. Program kapsamında taziye ziyaretleri de gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kaya, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretlerin devamında bir aileyle aynı sofrada iftar açan Kaymakam Kaya, Ramazan ayının sabır, şükür, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
