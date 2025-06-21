Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Marmaris Filarmoni Derneği Başkanlığı ve gazetecilik yapan Ahmet Altınöz, kalp krizi sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti. İçinde bulunduğu kültür ve sanat etkinlikleri ile tanınan Altınöz'ün vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.
Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı, keman virtüözü ve gazeteci Ahmet Altınöz, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sanat ve gazetecilik alanında ilçeye uzun yıllar emek veren 76 yaşındaki Altınöz, dün gece kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınöz'ün vefatı, Marmaris'te büyük üzüntüye sebep oldu. Marmaris'te birçok kültür ve sanat festivalinde aktif rol üstlenen, konserler düzenleyen ve aynı zamanda gazetecilik mesleğini de sürdüren Ahmet Altınöz'ün cenazesi, bugün (21 Haziran 2025) ikindi namazına müteakip Armutalan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - MUĞLA