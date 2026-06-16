Dev yolcu gemisi 5 bin yolcusu ile Marmaris'e demir attı

Muğla'nın Marmaris ilçesi gümrüklü limanına her hafta Salı günleri gelen Panama bayraklı dev yolcu gemisi sabah saatlerinde Marmaris limanına 5 bin yolcu, bin 300 mürettebaat getirdi.

Dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na bu sabah saatlerinde 5 bin yolcusu ve bin 300 mürettebatı ile demir atan 333 metre uzunluğunda 38 metre genişliğinde Panama bayraklı MSC Divina demir attı.Gün boyu Marmaris limanında vakit geçirecek olan kruvaziyer yolcuları gümrük işlerini hallettikten sonra şehir turları, kaleiçi, çarşı ve sahilleri ziyaret etmeleri bekleniyor. MSC Divina'nın bugün saat 17.00'de limandan ayrılarak İtalya'nın Naples kentine hareket edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı