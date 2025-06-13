Marmaray'da Yaralama Olayı: Tutuklu Şüphelinin Cezası İstendi

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Marmaray'da çocuklarının önünde deniz Eroğlu'na yumruk atan Ekrem Dur hakkında iddianame hazırlandı. 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Marmaray'da çocuklarının yanında Deniz Eroğlu'na yumruk attığı için tutuklanan saldırgan Ekrem Dur hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ekrem Dur hakkında, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Maltepe Marmaray'da yaşanan olayda, 2 çocuğu ile trene binen baba Deniz Eroğlu kapı önünde bekleyen bir Zehra A. ile tartışma yaşamış ve daha sonra diğer vatandaşların olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüşmüştü. Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba Deniz Eroğlu kendisine yumruk atan Ekrem Dur'dan şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alınmış ve Ekrem Dur 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hazırlanan, iddianamede, müşteki hakkında alınan 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığının belirtildiği ifade edilerek, şüpheli Ekrem Dur'un, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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