Marmaray'da Çocukların Gözünde Korkunç Kavga

Marmaray'da Çocukların Gözünde Korkunç Kavga
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Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki şahıs arasında başlayan tartışma, tren içinde kavgaya dönüştü. Kavgada çocukların korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çocukların korku dolu anlar yaşamasına rağmen taraflar kavgayı sürdürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Marmaray'da iki şahsın tren içinde başlayan şahsın tartışması yerini kavgaya bıraktı. Şahıslardan biri diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka birinin de dahil olmasıyla büyürken yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları korku ve panikle ağladı. Şahıslar çocukların ağlamasına rağmen tren dışına çıkarak kavga etmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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