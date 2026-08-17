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KESK'ten 17 Ağustos Depremi Anması: Rantçı Politikalara Karşı Mücadele Sürüyor

KESK'ten 17 Ağustos Depremi Anması: Rantçı Politikalara Karşı Mücadele Sürüyor
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KESK, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak, depremin kaçınılmaz olduğunu ancak ölümlerin önlenebileceğini vurguladı. Açıklamada, güvenli yapılaşmayı ve kamusal denetimi dışlayan piyasacı ve rantçı yaklaşımın reddedilmesi gerektiği belirtilerek, insan yaşamına ve barınma hakkına dayalı bir yaşam için mücadele edileceği ifade edildi.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak, "Doğa olaylarını felakete çeviren rantçı politikalara karşı, insan yaşamına ve barınma hakkına dayalı bir yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Güvenli yapılaşma ve kamusal denetimi dışlayan, "piyasacı" ve "rantçı" yaklaşımın reddedilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, 27 yıl önce yaşanan büyük depremin, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu, aradan geçen yıllara rağmen gereken önlemlerin alınmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Devam eden irili ufaklı depremler de göstermektedir ki ülkemiz bundan sonra da büyük felaketlerle karşı karşıyadır. Deprem kaçınılmaz olabilir ancak güvencesiz yaşam ve ölüm kaçınılmaz değildir" uyarısında bulunuldu.

Bunun için güvenli yapılaşma ve kamusal denetimi dışlayan "piyasacı, rantçı" yaklaşımın reddedilmesi, kamusal ve bilimsel denetimin esas alınması gerektiğini ifade edilen açıklamada, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyor, doğa olaylarını felakete çeviren rantçı politikalara karşı, insan yaşamına ve barınma hakkına dayalı bir yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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