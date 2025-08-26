Marmara Denizi'nde Kaybolan Halit Yukay İçin Arama Kurtarma Faaliyetleri Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cansız bedenin tespit edilmesi üzerine Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın TCG Işın gemisini arama kurtarma faaliyetleri için görevlendirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı bağlısı TCG Işın gemisinin görevlendirildiğini duyurdu.

Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 4 Ağustos 2025 tarihinde 'Graywolf' isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığı bağlısı TCG Işın gemisinin görevlendirildiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine başladığını duyurdu. - ANKARA

