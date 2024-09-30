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Marmara Denizi'nde Fırtına Seferleri İptal Etti

Marmara Denizi'nde Fırtına Seferleri İptal Etti
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Marmara'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, denizde fırtınaya yol açarak Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise büyük dalgalar arasında zorlu bir sefer gerçekleştirdi.

Marmara'da sabah başlayan sağnak yağış, denizde fırtına estirdi. Bursa'nın Mudanya ilçesinden İstanbul Sirkeci limanına sefer yapan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bütün seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise sabah 08.30'daki Bursa, Armutlu, İstanbul seferini güçlükle ve 35 dakika gecikme ile gerçekleştirdi. İDO'nun Ulubatlı Hasan deniz otobüsü ile yola çıkacak olanlar sabah kaptan tarafından limanda ikaz edildi. Dalgalı deniz olduğunu bildiren kaptan, hassasiyeti olan yolcuların gemiye binmemesini istedi. Denizde tek sefer yapan gemi Ulubatlı Hasan vapuru idi. Tecrübeli kaptan 400 yolcu bulanan gemiyi, Armutlu Bozburun'dan sonra yer yer 3 metreyi aşan dalgaların arasında, en az dalga darbesi alarak yürüttü. İmralı Adası ile Çınarcık arasındaki hatta, rüzgar yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaştı. Büyük dalgalarda savrulan gemiyi tecrübeli kaptan, Büyükçekmece istikametine sürüp, rüzgarı bordalayarak Z rotasında Yenikapı'ya yanaştırdı. Sallantılı İDO yolculuğunda istifra edenler ve fenalaşanlar vardı. Kaptan, fenalık geçiren bir yolcu için, sağlık görevlisi veya doktor yolcudan yardımcı olması talebinde bulundu.

Üniversitelerin açıldığı ilk gün Bursa'dan İstanbul'a eğitime gelecek yolculardan BUDO'dan bilet alanlar ilk dersi kaçırırken, İDO ile hareket edenler derslerine gecikmeli de olsa gidebildiler. Marmara'da parçalı bulutlu havanın Salı günü de devam edeceği, rüzgarın etkisini kaybedeceği belirtilirken, Çarşamba'dan itibaren hava güneşli sıcaklıklar 29 derece civarında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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