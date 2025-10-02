Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Tekirdağ'da Kısa Süreli Panik

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ merkez ve ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derinliğinde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte Tekirdağ'da Süleymanpaşa başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi. - TEKİRDAĞ