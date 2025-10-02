Haberler

Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Tekirdağ'da Kısa Süreli Panik

Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Tekirdağ'da Kısa Süreli Panik
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ merkez ve çevresinde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar binalardan dışarı çıktı ve panik yaşandı, fakat ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ merkez ve ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derinliğinde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte Tekirdağ'da Süleymanpaşa başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
