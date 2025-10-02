Haberler

Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Bursa da dahil olmak üzere çevre illerde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizinde meydana gelen deprem, Bursa'dan da hissedildi.

AFAD, Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. - BURSA

