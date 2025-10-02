Marmara Denizi'nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizinde meydana gelen deprem, Bursa'dan da hissedildi.

AFAD, Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. - BURSA