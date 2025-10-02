Marmara'da 5 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Panik

Marmara genelinde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da da vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bahçeye çıkan bir ilkokul ve üniversitenin öğrencileri ise havadan görüntülendi.

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirirken İstanbul'un birçok noktasında vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Okullarda bulunan öğrenciler de büyük panik yaşarken Bahçelievler'de bahçeye çıkarak burada bekleyen bir ilkokul ve üniversitenin öğrencileri ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL