Marmara'da 5 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Panik

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da vatandaşlar dışarı çıktı. Okullardaki öğrenciler panik içinde bahçelere koştu.

Marmara genelinde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da da vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bahçeye çıkan bir ilkokul ve üniversitenin öğrencileri ise havadan görüntülendi.

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirirken İstanbul'un birçok noktasında vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Okullarda bulunan öğrenciler de büyük panik yaşarken Bahçelievler'de bahçeye çıkarak burada bekleyen bir ilkokul ve üniversitenin öğrencileri ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

