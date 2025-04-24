Marketçiyi Düşüren Şapka: Yaşlı Adam İlk Yardım Etti

Yaşlı adamın şapkası işletmecinin aklını başından aldı: Bir anda kendini yerde buldu

Marketinin önünden geçen adamla konuşmak isteyen işletmeci, yarım metre yükseklikten yere düşüp yere kapandı

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, marketçiye ilk yardıma koşan yaşlı adam oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde işlettiği marketin önünden geçen yaşlı adamla konuşmak için yeltenen marketçi, dengesini kaybedip yarım metre yükseklikten düşerek yere yığıldı. Marketçiye ilk yardım yaşlı adamdan gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayağı burkulan marketçi, "Şapkası çok güzeldi" dedi.

İzleyenleri tebessüm ettiren olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde yaşandı. Market esnafı olan Yunus Sarı, dükkanını önündeyken gördüğü bir yaşlı adamla konuşmak için yanına gitmek istediği sırada dengesini kaybedip yarım metre yükseklikten düştü. Yere yığılan Sarı'ya ilk müdahale de yaşlı adamdan geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Şapkan çok güzelmiş diyecektim"

Olayın şokunu yeni yeni atlatan Sarı, "Amca şapkan çok güzelmiş' diyeyim dedim, tam o anda ayağım kaydı ve düştüm. Düştükten sonra gülüştük biraz. Ne olduğunu anlamadım. Çocuklarım da düşüyordu buradan, 'Gözünüz kör mü, görmüyor musunuz' diyordum onlara da. Demek ki görülmediği oluyormuş" dedi.

(MD-SM-ÖK-Y)