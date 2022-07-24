Mardinli Engelli Vatandaş Murat Doğru: "Bu Dünyada En Zor Şey Engelli Olmaktır"

MURAT AKGÜL

Mardin'de son zamanlarda engelli vatandaşların ulaşımda yaşadıkları sıkıntılar, mağdur etmeye devam ediyor. Kızıltepe Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Türkan Yılmaz, şehir içi ve ilçe otobüslerinin yapmış olduğu ayrımcı davranışlarından dolayı engellilerin sıkıntı yaşadığını belirtti. Engelli vatandaş Murat Doğru ise, "Bu dünyada en zor şey engelli olmaktır. Normal insan gibi göremiyorlar bizi" dedi.

Engellilerin yaşadıkları sorunlara dair değerlendirmelerde bulunan Kızıltepe Engelliler Dernek Başkanı Türkan Yılmaz, her alanda engellendiklerini belirterek çözüm istedi. Yılmaz, kendilerine çok aşırı şikayetler geldiğini dile getirerek, "Gerekli kurum amirlerine söyleyip dile getirmemize rağmen maalesef bu konuya bir çare bulunamadı. Devlet zaten şehir içlerine belirli bir ücret ödüyor engelli vatandaşlar için ama benim gibi engelli tekerlekli sandalye kullanmayan bir engelliyi alıyorlar. Ama koltuk değneği veya tekerlekli sandalyedekileri gördükleri zaman gerçekten de es geçip gidiyorlar ve ben buna birebir şahit oldum. Bir engeli arkadaşla beraber üç dört noktada durduk hiçbir tane şehir içi ve Kızıltepe otobüsleri durmuyor" dedi.

"ENGELLİNİN GİDİP ÇAY İÇMEYE HAKKI YOK MU?"

Kızıltepe Engelliler Dernek Başkanı Türkan Yılmaz, engellilerin yaşadıkları en büyük sorunun evden çıkamamak olduğunu belirtti. Yollar ve kaldırımların engellilere uygun inşa edilmediğini ifade eden Yılmaz, şehir içinin almamasının yaşadıkları başlıca sıkıntılar arasında olduğunu söyledi. "Bir engeli çıkıp neden Mardin'e gidip bir çay içemiyor" diye soran Yılmaz, "Neden engelli noktalarına tekerlekli sandalye bölümüne çocukların arabalarını yerleştirip de engellileri almıyorlar. Yani bir engelinin hakkı yok mu bir yerde çay içmeye veya kahve içmeye? Kızıltepe halkının belediyesi, valiliği bu konularda birazcık daha duyarlı olması lazım. Yani her şey haber değildir. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde biz şunu yaptık demek değildir hiçbir zaman kesinlikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki hiçbir engelliye yardımcı olunmuyor, hiçbir derneğe destek çıkılmıyor" tepkisinde bulundu.

"REKLAM YAPMAYIN"

"Hiç kimse engelliler üzerinden reklam yapmasın hiç kimse haberlerde çıkıp burada kimse kimseye plaket vermesin" diyen Yılmaz, "Yardımcı olunmuyor çünkü benim burada bin tane engellim var hepsiyle içli dışlıyım hepsiyle beraber görüşüyorum tek bir insan ben şundan memnunum ya da benim şikayet yok demiyor" ifadelerini kullandı. Sağlık ve engelli raporlarında çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, "Yani vakıf neden bilmiyorum ama sürekli raporları iptal ediyorlar. Engeli olan bireyler yeni raporlar çıkartılıyor ama rapor içinde randevu alamıyoruz. Urfa'ya Antep'e gönderiliyor. Engelli olanlar rapor alamıyorken engelsiz olmayan insan rapor alıyor. Bir şekilde birilerinin hastanelere el atması lazım, rüşvetlerle engeli olmayan insanlar nasıl rapor alıyor. Bunun denetlemesinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

"DÜNYADA EN ZOR ŞEY ENGELLİ OLMAK"

Engelli vatandaş olan Murat Doğru ise şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak bir buçuk senedir Kızıltepe'de ikametgah ediyorum bu bir buçuk sene içerisinde engeliyim ve kimsenin bana yardım etmediği aşikar yol sorunum var. Bunun dışında sonra yardıma ihtiyacım var. Ben yola çıktığım zaman beni otobüslere almıyorlar, yüzüme bile bakmıyorlar. Yüzlerini çeviriyorlar. Doğrusunu söyleyeyim burada. Yardım da pek alamıyoruz burada ben vakıflara başvuruda bulunuyorum. Bundan beş ay önce bir yardım talebinde bulundum o zaman engeli raporum yoktu. Kadının benim evrakımı yırtarken gördüm kendisini dedim ki 'neden yırtıyorsunuz benim evrakımı, yardım istedim ben devletimden', bu benim devletimden istediğim doğal hakkım engeliyim çünkü bana yardım etmelere lazım ama bana yardım etmedi evrakı da yırtıp attı kendisi ondan sonra da engeli raporu çıkartım. Engeli raporunda da çok sorunlar yaşadım. Bu dünyada en zor şey engelli olmaktır. Normal insan gibi göremiyorlar bizi. Şunu söylemek isterim inan ki bu devletimiz aslında bakıyor da bazı kurumlar ne yazık ki üstü kapalı şeyler yaptıkları için bu işlere, yardımlara eremiyoruz. Yardımlar da olmuyor zaten olmadığı için biz de mağdur kalıyoruz."

ANKA / Yerel