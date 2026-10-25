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Mardin Nusaybin'de sulama kanalına devrilen araçta ölen 4'ü çocuk 6 kişi defnedildi

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Mardin Nusaybin'de sulama kanalına devrilen araçta ölen 4'ü çocuk 6 kişi defnedildi Haber Videosunu İzle
Mardin Nusaybin'de sulama kanalına devrilen araçta ölen 4'ü çocuk 6 kişi defnedildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi. Cenazeler, Adli Tıp morgundaki işlemlerin ardından Tepealtı Mahallesi Topaçlı mezrasındaki camide kılınan cenaze namazı sonrası yan yana defnedildi.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi.

Nusaybin-Cizre yolunun Tepealtı Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Mehmet Şirin (11) ile Lavin (9), Zana (5) Mert, Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk'ün (28) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasındaki camiye getirilen 6 kişinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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