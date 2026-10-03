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Mardin merkezli 700 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Mardin merkezli 700 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Mardin merkezli 10 ilde internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtilen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) – Mardin merkezli 10 ilde, internet ve sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtilen örgüte yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları hedef aldığı belirtildi. Şüphelilerin araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletlerinin satışı ve temini vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü.

Yaklaşık 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtilen suç örgütüne yönelik Mardin, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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