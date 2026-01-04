Mardin'de Süryani Çöreği Yerli ve Yabancı Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de 2 bin yıllık gelenekle yapılan Süryani çöreği yoğun ilgi sürüyor. Hurma ezmesi ve 14 farklı baharatla hazırlanan, rafine şeker içermeyen Süryani çöreği; köklü geçmişi, sağlıklı içeriği ve farklı çeşitleriyle Mardin'de hem kent sakinlerinden hem de turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Mardin'in köklü kültürel miraslarından olan Süryani çöreği, hem içeriği hem de taşıdığı geleneksel anlamla dikkati çekiyor. Çörek işletmeciliğinde çalışıan Eylül Kavak, Süryanilerin geçmişten bugüne dini bayramlarda ve özel günlerde hazırladığı yöresel çöreğe talebin yoğun olduğunu ifade etti.

"Müşteriler en çok bademlisini tercih ediyorlar"

Eylül Kavak, Süryani çöreğinin içinde hurma ezmesi, hamurunda ise çok sayıda baharatın yer aldığını belirtti. İçine normal şeker konulmaması nedeniyle sağlıklı bir ürün olarak değerlendirilen çöreğin tatlı ihtiyacına da doğal bir alternatif sunduğunu vurgulayan Kavak, Süryani çöreğinin sade, hurmasız, tuzlu, yoğurtlu, susamlı ve bademli olmak üzere pek çok farklı çeşidinin bulunduğunu, en çok tercih edilenin ise bademli olduğunu anlattı.

Kavak, "Ürünlerimizin raf ömrü dışarıda üç ay. İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz, orada daha uzun süre tazeliğini korur. Müşteriler en çok bademli Süryani çöreğini tercih etmektedir ancak damak zevkine göre susamlı olanı seçenler de oluyor. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu" dedi.

"Tattırdığımızda çok beğeniyorlar"

Süryani çöreği üreten esnaf Eda Derin ise, "Süryani çöreğinin içinde tarçın, mahlep, zencefil ve yenibahar gibi 14 çeşit baharat bulunur. Ayrıca hamurunda süt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılır; iç harcı ise hurma ezmesinden oluşur. Başlangıçta insanlar bu çöreğin ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Misafirlerimize, gelen müşterilerimize ikram edip tattırdığımızda çok beğeniyorlar" diye konuştu.

Eda Derin, Süryani çöreğinin orijinal halinin bademli olduğunu bildirerek, "Bunun yanı sıra susamlı, yoğurtlu, tuzlu ve sade çeşitleri de üretilmektedir. Aslen Süryanilerin dini bayramlarında ve özel günlerinde evlerinde kendi elleriyle yaptıkları geleneksel bir lezzettir. Ancak günümüzde dışarıdan gelen taleplerin artmasıyla birlikte misafirlerimizin de yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız" ifadelerini kullandı.