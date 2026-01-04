Haberler

Mardin'de Süryani Çöreği Yerli ve Yabancı Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de 2 bin yıllık gelenekle üretilen Süryani çöreği, sağlıklı içeriği ve farklı çeşitleriyle hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Eylül Kavak ve Eda Derin, çöreğin içeriği ve müşteri beğenileri hakkında bilgi veriyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de 2 bin yıllık gelenekle yapılan Süryani çöreği yoğun ilgi sürüyor. Hurma ezmesi ve 14 farklı baharatla hazırlanan, rafine şeker içermeyen Süryani çöreği; köklü geçmişi, sağlıklı içeriği ve farklı çeşitleriyle Mardin'de hem kent sakinlerinden hem de turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Mardin'in köklü kültürel miraslarından olan Süryani çöreği, hem içeriği hem de taşıdığı geleneksel anlamla dikkati çekiyor. Çörek işletmeciliğinde çalışıan Eylül Kavak, Süryanilerin geçmişten bugüne dini bayramlarda ve özel günlerde hazırladığı yöresel çöreğe talebin yoğun olduğunu ifade etti.

"Müşteriler en çok bademlisini tercih ediyorlar"

Eylül Kavak, Süryani çöreğinin içinde hurma ezmesi, hamurunda ise çok sayıda baharatın yer aldığını belirtti. İçine normal şeker konulmaması nedeniyle sağlıklı bir ürün olarak değerlendirilen çöreğin tatlı ihtiyacına da doğal bir alternatif sunduğunu vurgulayan Kavak, Süryani çöreğinin sade, hurmasız, tuzlu, yoğurtlu, susamlı ve bademli olmak üzere pek çok farklı çeşidinin bulunduğunu, en çok tercih edilenin ise bademli olduğunu anlattı.

Kavak, "Ürünlerimizin raf ömrü dışarıda üç ay. İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz, orada daha uzun süre tazeliğini korur. Müşteriler en çok bademli Süryani çöreğini tercih etmektedir ancak damak zevkine göre susamlı olanı seçenler de oluyor. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu" dedi.

"Tattırdığımızda çok beğeniyorlar"

Süryani çöreği üreten esnaf Eda Derin ise, "Süryani çöreğinin içinde tarçın, mahlep, zencefil ve yenibahar gibi 14 çeşit baharat bulunur. Ayrıca hamurunda süt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılır; iç harcı ise hurma ezmesinden oluşur. Başlangıçta insanlar bu çöreğin ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Misafirlerimize, gelen müşterilerimize ikram edip tattırdığımızda çok beğeniyorlar" diye konuştu.

Eda Derin, Süryani çöreğinin orijinal halinin bademli olduğunu bildirerek, "Bunun yanı sıra susamlı, yoğurtlu, tuzlu ve sade çeşitleri de üretilmektedir. Aslen Süryanilerin dini bayramlarında ve özel günlerinde evlerinde kendi elleriyle yaptıkları geleneksel bir lezzettir. Ancak günümüzde dışarıdan gelen taleplerin artmasıyla birlikte misafirlerimizin de yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük