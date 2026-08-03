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Ilısu Barajı'nda 50 Yaban Domuzu Sürüsü Yüzerek Karşı Kıyıya Geçti

Ilısu Barajı'nda 50 Yaban Domuzu Sürüsü Yüzerek Karşı Kıyıya Geçti
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Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Barajı'nda yaklaşık 50 yaban domuzundan oluşan bir sürü, baraj sularını yüzerek karşı kıyıya geçti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Barajı'nda yaklaşık 50 yaban domuzundan oluşan sürü, baraj sularını yüzerek karşı kıyıya geçti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dargeçit'e bağlı Ilısu Barajı'nda yaklaşık 50 yaban domuzundan oluşan bir sürü, baraj sularını yüzerek karşıya geçerken görüntülendi.

Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından görüntüler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal platformlarda ilgi uyandırdı.

Kaynak: ANKA
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