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Mardin'de Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Nusaybin-Midyat yolu Üçyol Kışla mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Yerel
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