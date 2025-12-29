Mardin'de Yoğun Kar Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

(MARDİN) - Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler bazı yollarda mahsur kaldı.

Mardin'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle 13 Mart Mahallesi 77. Cadde mevkisinde kar birikintileri nedeniyle birçok araç ilerlemekte güçlük çekti, trafik aksadı.

Ayrıca sabah saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle'de trafik kazası meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek müdahalede bulunuldu. Can kaybı ya da yaralanma olmayan kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.