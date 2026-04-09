Derik ve Kızıltepe'deki "Yasa Dışı Silah ve Tarihi Eser" Operasyonunda 3 Tutuklama

Gülten AKGÜL

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda yasa dışı silah ve tarihi eser ele geçirildi, buna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Derik ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, yasa dışı yollarla temin edilen silahları ve tarihi eserleri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlarda geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör, 502 mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan 15 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

