Derik ve Kızıltepe'deki "Yasa Dışı Silah ve Tarihi Eser" Operasyonunda 3 Tutuklama

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Derik ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda yasa dışı silah ve tarihi eser ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Derik ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, yasa dışı yollarla temin edilen silahları ve tarihi eserleri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlarda geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör, 502 mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan 15 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek