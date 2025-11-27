Haberler

Mardin'de Üç Ferdi Silahla Öldürülen Aileyle İlgili Soruşturma: Komşu Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Kaya ailesinin üç ferdinin evlerinde silahla öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, olayda kullanıldığı düşünülen tabanca ile bir komşu tutuklandı. Olay yeri incelemesinde silahın evde bulunmadığı ve boğuşma izine rastlanmadığı belirlendi.

Haber Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaya ailesinin üç ferdinin 25 Kasım'da evlerinde silahla öldürülmüş halde bulunması üzerine açılan soruşturma kapsamında komşularından biri tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), Mehmet Kaya (37) ve kızları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada komşuları M.C, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı.

M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayetin ardından yapılan olay yeri incelemesinde silahın evde bulunmadığı tespit edildi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı belirlendi. Samyeli Kaya'nın kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulurken, bölgede bulunan tüm KGYS ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ailenin komşuları ve yakınlarının da ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, kasadaki işlemlerinin ardından dışarı çıktığı görülüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.