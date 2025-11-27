Mardin'de Üç Ferdi Silahla Öldürülen Aileyle İlgili Soruşturma: Komşu Tutuklandı

Haber Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaya ailesinin üç ferdinin 25 Kasım'da evlerinde silahla öldürülmüş halde bulunması üzerine açılan soruşturma kapsamında komşularından biri tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), Mehmet Kaya (37) ve kızları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada komşuları M.C, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı.

M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayetin ardından yapılan olay yeri incelemesinde silahın evde bulunmadığı tespit edildi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı belirlendi. Samyeli Kaya'nın kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulurken, bölgede bulunan tüm KGYS ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ailenin komşuları ve yakınlarının da ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, kasadaki işlemlerinin ardından dışarı çıktığı görülüyor.