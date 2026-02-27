Haberler

Mardin'de Trafik Kazasında Yaralanan ve 20 Gündür Tedavi Gören Vatandaş Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki genç kadın hayatını kaybederken, kaza sonucu ağır yaralanan bir genç erkek de hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bölgedeki trafik kazaları son dönemlerde artış gösterdi.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Artuklu ilçesinde 7 Şubat'ta meydana gelen ve iki genç kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Muhammed Heja Solhan (22), tedavi gördüğü hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Son dönemde Mardin- Nusaybin hattında sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada 5 kişi vardı: 3 ölü, 2 yaralı

Aynı güzergahta en son meydana gelen kazada otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ayşenur Kutukcu (26) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Heja Solhan ile K.C.S. (24) ve hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedavi altına alındı. B.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Muhammed Heja Solhan ileri tedavi için Diyarbakır'daki özel bir hastaneye sevk edildi. TIR sürücüsü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

20 günlük yaşama savaşını kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde 20 gündür tedavi gören Solhan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Solhan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Genç vatandaşın Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu'nun, B.Ç. ile birlikte İstanbul'dan Mardin'i gezmek amacıyla kente geldikleri belirtildi. Yaralılardan K.C.S.'nin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
