Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı
Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Gülten Akgül
(MARDİN) - Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile 34 FRP 583 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonucu Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) olay yerinde, Ramazan Fidan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.