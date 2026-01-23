Haberler

Mardin'deki Trafik Kazasında 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat-Dargeçit karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Midyat- Dargeçit karayolunda seyir halinde olan iki otomobil akşam saatlerinde çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 47 LC 654 araçta bulunan Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta bulunan ve kimliği belirlenmeyen 1 kişi ile 16 Z 33 44 plakalı araçta bulunan Abdulmenaf Tekin ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

