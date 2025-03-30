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Mardin'de Tır ile Tanker Çarpıştı: 1 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de tır ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan tır ile tanker çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Yerel
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