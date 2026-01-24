Haberler

Mardin'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü "Sahte Diploma" Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Mardin'in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B., sahte diploma kullanarak haksız kazanç sağlama iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçlamalarıyla ilgili delillere ulaşıldı.

(MARDİN)- Mardin'in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü olarak görev yapan B.B. (48), sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte diploma ve hırsızlık" soruşturması kapsamında Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polis ekipleri, şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu B.B., "resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve haksız kazanç" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
