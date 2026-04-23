Haberler

Mardin'de Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MArdin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 20 yaşındaki Muhammed Angay hayatını kaybederken, R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya Mahallesi'nde düğünden dönen bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silah kullanması sonucu 20 yaşındaki Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammed Angay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

