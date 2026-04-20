Midyat, Şiddetli Sağanağın Ardından Su Altında Kaldı

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları suyla doldururken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde gece başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışın en yoğun hissedildiği Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ve Yeni Mahalle'de su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti.

Su taşkınlarının etkili olduğu bölgelerde araçlar yollarda kalırken, altyapıda ciddi aksamalar yaşandı. Bölgede su tahliye ve kanal açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Dronu görünce kaçak hatları iptal etti

Dronu görünce soluğu orada aldı
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı