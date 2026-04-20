Midyat, Şiddetli Sağanağın Ardından Su Altında Kaldı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde gece başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışın en yoğun hissedildiği Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ve Yeni Mahalle'de su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti.

Su taşkınlarının etkili olduğu bölgelerde araçlar yollarda kalırken, altyapıda ciddi aksamalar yaşandı. Bölgede su tahliye ve kanal açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA