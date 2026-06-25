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Mardin'de şarampole devrilen araçta 7 yaralı

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Mardin-Diyarbakır kara yolunda kırsal Işıkyaka Mahallesi mevkisinde şarampole devrilen araçtaki 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin- Diyarbakır kara yolunda kırsal Işıkyaka Mahallesi mevkisinde şarampole devrilen araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Işıkyaka mahallesi mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen araç, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla oya yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirilen yarıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: ANKA
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