Mardin'de sağanak Kızıltepe ve Artuklu'da su baskınlarına yol açtı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, özellikle Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Mardin'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde, özellikle Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda rögarların taşması sonucu su baskınları meydana geldi.

Sağanak yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda bulunan elektrik trafoları ile kablo bağlantı noktalarının su altında kaldığı görüldü. Mahalle sakinleri ve esnaf, su seviyesinin yükseldiği noktalardaki elektrik ekipmanlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Kentin yoğun noktalarından birinde devam eden altyapı çalışmaları ve bazı bölgelerdeki su tahliye giderlerinin yetersiz kalması, yağış sırasında ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Bölgede yaşayanlar ve esnaf, yağış sırasında yaşanan su birikintileri ve ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin gözden geçirilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA