Mardin'de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. içinde bulunduğu otomobilde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş etmesi sonucu 5 yerinden vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.