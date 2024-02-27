Mardin'de öğretmenin 'Heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı.

Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni, diğer sınıflarda derste olan meslektaşlarından yardım istedi.

İlk yardım bilgisi alan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel