Mardin'de imece usulü kesilen 1 ton kurban eti, 100 aileye dağıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler köyünde, yıllardır sürdürülen ortak kurban kesim geleneği bu Kurban Bayramında da devam etti.

Köy halkının imece usulüyle gerçekleştirdiği organizasyonda, aynı alanda kesilen kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık 1 ton et eşit şekilde pay edilerek 100 aileye dağıtıldı. Bayram sabahı bir araya gelen vatandaşlar, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatan geleneğin yıllardır sürdüğünü belirtti. Köyde nesilden nesile aktarılan uygulama, birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti. - MARDİN

