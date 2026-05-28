Mardin'de imece usulü kesilen 1 ton kurban eti, 100 aileye dağıtıldı
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler köyünde, yıllardır sürdürülen ortak kurban kesim geleneği bu Kurban Bayramı'nda da devam etti. İmece usulüyle kesilen kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık 1 ton et, 100 aileye eşit şekilde dağıtıldı.
Köy halkının imece usulüyle gerçekleştirdiği organizasyonda, aynı alanda kesilen kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık 1 ton et eşit şekilde pay edilerek 100 aileye dağıtıldı. Bayram sabahı bir araya gelen vatandaşlar, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatan geleneğin yıllardır sürdüğünü belirtti. Köyde nesilden nesile aktarılan uygulama, birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti. - MARDİN
