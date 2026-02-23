Haberler

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Öğretmen Yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yol kenarında yürüyen kadın öğretmen S.S, cipin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de yol kenarında yürüyen kadın öğretmenin cipin çarpması sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen kazada yol kenarında yürüyen kadın öğretmen S.S'ye cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğretmen kaldırıma düşerken, araç iki otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan S.S, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: ANKA
