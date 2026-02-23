Mardin'de Otomobilin Çarptığı Öğretmen Yaralandı

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de yol kenarında yürüyen kadın öğretmenin cipin çarpması sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen kazada yol kenarında yürüyen kadın öğretmen S.S'ye cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğretmen kaldırıma düşerken, araç iki otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan S.S, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: ANKA