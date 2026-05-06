Mardin'de İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen iş kazasında iskelede düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta çalışan işçi Ercan Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle iskelenin üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sağlam, ambulansla Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA