Mardin'de İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen iş kazasında, bir inşaat işçisi iskelenin üzerinden düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Gülten Akgül

Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta çalışan işçi Ercan Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle iskelenin üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sağlam, ambulansla Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA
