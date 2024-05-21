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Eşyasız Ama Kitap Dolu Evde Üniversiteye Hazırlanan Kız Kardeşler

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 2 kız kardeş, eşyasız ama kitap dolu evlerinde tüm zorlukları aşarak üniversiteyi kazanmak istiyor. Evlendirilmelerine rağmen okumak isteyen kız kardeşler, destek bekliyor. Hazal Aybüke Atay, şehit edilen öğretmenin ismini taşıyarak onun gibi öğretmen olmak istiyor. Aysil Neva Atay ise hukuk fakültesini okuyarak kadınların hakkını savunmak için hakim olmayı hedefliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 2 kız kardeş, eşyasız ama kitap dolu evlerinde tüm zorlukları aşarak üniversiteyi kazanmak istiyor.

Kız kardeşleri küçük yaşta evlendirilen ve kendileri okumayı başaran Hazal Aybüke Atay (25) ve kız kardeşi Ayşil Neva Atay (19), okumak için destek bekliyor. Kendileri de evlendirmek isteyen fakat okumak isteyen kız kardeşler okuma azimlerini sürdürüyor.

Batman'da şehit edilen Aybüke öğretmenin hayatını kendine örnek alan kız kardeşlerden Hazal, ismine mahkeme kararıyla "Aybüke" öğretmenin ismini ekletti. Atay, "Genelde kitaplarla örülü bir hayatımız var. Sürekli kitaplarla haşır neşir bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyoruz. İsmime gelecek olursak, 2017 yılında mezuniyet senemde Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğrencilerine karne dağıttıktan sonra terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehit Aybüke öğretmenin üzerimde çok farklı bir etkisi oldu. Uzun süre etkisinden çıkamadım. Her yıl kendisini saygıyla anıyorum. Onun ismini yaşatmak istedim ve gerekli müracaatlarda bulundum. Şu an Aybüke öğretmenimizin ismini taşıyorum. Bizim de öğretmenlerimiz var, biz de karne alıyorduk. Şehit edildiği gün aklıma öğretmenlerim geldi" diye konuştu.

Kız kardeşi Aysil Neva Atay ise bugüne kadar yüzlerce kitap okuyarak hukuk fakültesini okumak için hazırlandığı, sınavı kazanıp kadınların hakkını savunmak için hakime olmak istediğini belirtti.

Her çocukta olduğu gibi kendi okuma merakının da çocukken başladığını vurgulayan Atay, "Hukuk alanında uzman bir hakim olmak istiyorum. Fakat oldukça kaynak eksikliğim var" ifadelerinde bulundu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Artuklu Mardin Hakim Neva Kültür Yerel Haberler

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