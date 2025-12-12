Haberler

Mardin'de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında Ölen 4 Kişinin Cenazesi Yan Yana Defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen kazada, anne, iki çocuğu ve bir kuzen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan beş kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(MARDİN) - Mardin'in Ömerli ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Fidan (42) ile çocukları Gülbahar (18) ve Ramazan Fidan (17) ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan (51) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Taşgedik Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, anne Suna Fidan ile çocukları Gülbahar ve Ramazan Fidan ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan  S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanenin morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ndeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
title