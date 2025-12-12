Mardin'de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında Ölen 4 Kişinin Cenazesi Yan Yana Defnedildi

(MARDİN) - Mardin'in Ömerli ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Fidan (42) ile çocukları Gülbahar (18) ve Ramazan Fidan (17) ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan (51) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Taşgedik Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, anne Suna Fidan ile çocukları Gülbahar ve Ramazan Fidan ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanenin morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ndeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.