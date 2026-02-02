Mardin'de Ev Yangını: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin Kızıltepe ilçesinde bir evin yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Akyazı Mahallesi'ndeki evde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evde bulunan Hamit Kuzu ve Azize Kuzu'nun hayatını kaybettiği, Hüseyin Kuzu ile Ahmet Kuzu'nun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.