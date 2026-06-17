Haberler

Mardin'de Yaşlı Kadının Ölümüne İlişkin Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 77 yaşındaki Hedla Çin hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 77 yaşındaki Hedla Çin'in bir düğün sonrası havaya rastgele ateş açılması sonucu evinin balkonunda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde 14 Haziran günü meydana gelen olayda, düğün töreninde gelinin eve getirildiği sırada havaya rastgele ateş açıldı. Evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan silahı ele geçirildi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyedeki Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Düğünde açılan ateş canından etmişti! 2 kişi tutuklandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Babacan'dan tavuk şirketlerine kayyum atanmasına sert tepki: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

Tavuk şirketlerine kayyum atanması Babacan'ı küplere bindirdi
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak