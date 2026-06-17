Mardin'de Yaşlı Kadının Ölümüne İlişkin Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 77 yaşındaki Hedla Çin'in bir düğün sonrası havaya rastgele ateş açılması sonucu evinin balkonunda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde 14 Haziran günü meydana gelen olayda, düğün töreninde gelinin eve getirildiği sırada havaya rastgele ateş açıldı. Evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan silahı ele geçirildi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyedeki Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA