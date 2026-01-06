Haberler

Mardin'de Buzlanma Nedeniyle Trafik ve Yaya Ulaşımında Aksamalar Meydana Geldi

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından oluşan buzlanma trafik aksamalarına neden oluyor. Sürücüler ve yayalar için zorlu bir hale gelen buzlanma, yetkililerin dikkatli olunması uyarılarıyla gündeme geldi.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) – Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 gün önce etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle ana arterlerde yaşanan buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Vali Ozan Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kar yağışının ardından ara sokaklarda biriken kar yığınlarının henüz temizlenmemesi dikkat çekerken, ana yollarda meydana gelen yoğun buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vali Ozan Caddesi'nde buzlanma nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Sürücüler, tuzlama ve yol açma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek duruma tepki gösterirken, yetkililer buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamalarda, sürücülerin takip mesafesini korumaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, kaldırımlarda yeterli önlem alınmaması nedeniyle oluşan yoğun buzlanma yayaların geçişini güçleştirirken, araç sahiplerinin de buzla kaplanan araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorlandıkları ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
