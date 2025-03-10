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Mardin'de Bayat Ekmek Kutusu ile İsraf Önleniyor

Mardin'de Bayat Ekmek Kutusu ile İsraf Önleniyor
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Artuklu ilçesinde apartmanın önüne yerleştirilen bayat ekmek kutusu, ihtiyaç sahipleri ve hayvanlar için önemli bir çözüm sunuyor. Bina sakinleri, bayat ekmeklerini buraya bırakırken, ihtiyaç sahipleri ekmek alabiliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın önüne yerleştirilen 'bayat ekmek kutusu'na bırakılan bayat ekmekler daha sonra hayvanlara verilerek israfın önüne geçilmeye çalışılıyor.

İlçenin Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki bir binanın girişinen 'bayat etmek kutusu' yerleştirildi. Bina sakinleri, bayat ve fazla ekmekleri bu kutuya bırakıyor. İhtiyaç sahibi buradan ekmek alırken, bayat olan ekmek ise hayvanlara veriliyor.

30 yıldır bu binada yaşayan Beşir Fidan, bayat ekmekleri buradaki ekmek kutusuna bıraktıklarını belirterek, "İhtiyaç sahipleri buraya gelip buradan ekmek alıyorlar. Bazıları da kuşlara, hayvanlara veriyorlar. Keşke israf olmasa. Ekmek en önemli nimetlerden bir tanesidir. Herkes ihtiyacı kadar alsa ve keşke bütün ihtiyaç sahiplerine yardım edilse" dedi.

7 yıldır bina sakini olan Usame Hamidi ise ekmek kutusunun faydalı olduğunu ifade ederek, "Herkes burayı kullanıyor. Ekmekler ziyan da olmuyor. Hayvanlar da yararlanıyor. Bu kutuların her yerde olması gerekiyor" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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