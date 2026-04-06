Mardin'de jandarmadan annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Mardin'de jandarmadan annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, annelere yönelik uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenleyerek, aile desteğinin gençlerin zararlı maddelerden korunmasındaki önemine dikkat çekti.

Mardin'de, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, anne ve anne adaylarına yönelik uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenlendi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlerde, annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne dikkat çekildi. Programda ayrıca gençlerin zararlı maddelerden korunmasında aile desteğinin önemi vurgulandı. Eğitim faaliyetlerinin Mardin genelinde sürdürüldüğü belirtilirken, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
