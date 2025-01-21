Mardin'de 31 sene önce şehit edilen 21 kişi mezarı başında anıldı

Mardin'in Savur ilçesinde 21 Ocak 1994 tarihinde PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 21 vatandaş mezarı başında anıldı.

Savur'da 31 sene önce PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 21 vatandaş için yapılan anma törenine katılan İlçe Kaymakamı Fatih Çevik şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. - MARDİN