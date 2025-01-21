Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama

Mardin'de 31 sene önce şehit edilen 21 kişi mezarı başında anıldı

Mardin'de 31 sene önce şehit edilen 21 kişi mezarı başında anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde 21 Ocak 1994 tarihinde PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 21 vatandaş mezarı başında anıldı.

Mardin'in Savur ilçesinde 21 Ocak 1994 tarihinde PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 21 vatandaş mezarı başında anıldı.

Savur'da 31 sene önce PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 21 vatandaş için yapılan anma törenine katılan İlçe Kaymakamı Fatih Çevik şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ailesiyle birlikte küle dönen otelde kalan ünlü yazardan haber yok
img

Ayşe Barım'ı suçlayan Deniz Işın ifadede çark etti
img

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Vlahovic beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.