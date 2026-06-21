Haberler

Mardin'de İki Yaşındaki Çocuk Üçüncü Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, hastanede kurtarılamadı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammed Bingöl, henüz belirlenemeyen bir nedenle üçüncü kattaki evin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Site havuzundaki skandal görüntü savcılığı harekete geçirdi
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

Geceye damga vuran halay!
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Bir günde 20 eve girdi, vatandaşları canından bezdirdi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti