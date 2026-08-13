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Mardin'de 16 Milyon Liralık Kaçak Tütün Operasyonu

Mardin'de 16 Milyon Liralık Kaçak Tütün Operasyonu
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Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 75 bin paket ısıtılmış tütün mamulü ve 68 bin kaçak puro ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de jandarma ekiplerince tütün ve kaçak sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 75 bin paket ısıtılmış tütün mamulü ile 68 bin puro ele geçirildi, konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan tütün ile kaçak sigara ticaretine karşı ortak operasyon gerçekleştirdi.

İl jandarma Komutanlığı açıklamasında, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon lira olduğu belirtilen 75 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ile 68 bin adet kaçak puro ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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