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Mardin’de 14 yıl önce öldürülen baba-kızın dosyasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Mardin’de 14 yıl önce öldürülen baba-kızın dosyasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 14 yıl önce İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 14 yıl önce İsmail Akın (62) ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin'in İlkadım Mahallesi'nde 27 Mart 2012 tarihinde meydana gelen olayda, çobanlık yapan İsmail Akın ile kızı Elif Akın, başlarından vurulmuş ve başları taşla ezilmiş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin failleri uzun yıllar belirlenemedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarının ardından dosya yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: ANKA
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