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Mardin Dargeçit'te Sağlık Çalışanları İftar Programında Buluştu

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Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Yeşilmen liderliğinde düzenlenen iftar programında sağlık çalışanları bir araya gelerek Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sağlık çalışanları düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yusuf Yeşilmen öncülüğünde düzenlenen iftar programına Kaymakam Muhammed Enes İpek, Emniyet Amiri Fatih Uyguralp, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşlın, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, hizmet başkanları ve yardımcıları, Dargeçit Devlet Hastanesi ve Dargeçit Toplum Sağlığı Merkezi personeli, aile hekimleri, Aile Sağlığı çalışanları ve 112 Acil Sağlık personeli katıldı. İftarda sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekilerek, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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