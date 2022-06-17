Maraton Koşan, Doktora Yapan Hemşire Eda Kınacı: "Sporla Her Şeyin Daha Renkli ve Güzel Olacağını Düşünüyorum"

Malatya'da hemşire olarak görev yapan Eda Kınacı, ultra maraton yarışmalarında derece elde ediyor. 10 kilometre ile başlayıp şu anda maraton koşularına katıldığını belirten Kınacı, "Ben her şeyin sporla çok daha renkli ve güzel olacağını düşünen bir insanım. Daha renkli ve keyifli, bunun yanında sağlıklı, sadece fiziki anlamda değil ruhsal anlamda da daha iyi gideceğini düşünüyorum" dedi.

Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra 1998 yılında Sivas'ta mesleğe başlayan Kınacı, 24 yıldır hemşirelik yapıyor. İnönü Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görevini devam ettiren Kınacı, aynı zamanda üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapıyor. Hemşirelik mesleğini yürütürken hayatından sporu hiç eksik etmeyen Kınacı, bir süre sonra atletizm branşına ilgi duymaya başladı. Küçük mesafelerle koşulara başlayan Kınacı, sonrasında ultra maraton yarışmalarına katıldı. 6 senedir ultra maraton yarışmalarına katılan Kınacı, elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor.

BİRÇOK YARIŞMADA DERECE ELDE ETTİ

Çekmeköy Çamur Maratonunda 2016 yılında 30 kilometrede üçüncü, 2017 Sapanca Ultra Maratonu 30 kilometre birinci, 2018 5. Frig Vadileri Ultra Maratonu'nda 54 kilometrelik etapta birinci, 2018 İda Ultra Maraton'unda ise 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda ikinci olan Kınacı, 2019 yılında Manavgat Ultra Maratonu Yarışında birinciliği göğüsledi. 2016'da 38.Avrasya Maratonu'nda yaş grubunda ikinci olan Eda Kınacı, 2017'de Berlin Maratonu, 2018'de Paris Maratonu'na katıldı. Kınacı, kurduğu spor kulübüyle de vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlıyor.

ÖNCE KISA MESAFELERLE BAŞLADI SONRA ULTRA MARATONLARA KATILDI

Kınacı, sporun hayatında her zaman önemli bir yerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Koşu sporuna ilgi duyuyordum. Önceleri küçük mesafeler koştum. 3 kilometrelik koşuların ardından, 10 kilometre koşmaya başladım. Her defasında insan kendisini daha da aşma ihtiyacı duyuyor. Bunu başardıysam daha fazlasını da yaparım düşüncesiyle adım adım devam ettim. Sonrasında ultra maraton yarışmalarına kadar dayandı. 5-6 senedir ultra maraton yarışmalarına katılıyorum. Genelde dağda, bayırda, arazide zorluk derecesi değişen şekillerde koşuyoruz.

"SPOR YAPARKEN İNSANLARIN MARKAJINA GİRİYORUM"

2019 yılında Manavgat Ultra Maratonu Yarışına katıldım. O yarışmada 70 kilometrede birinci oldum. Alanya'da bu sene düzenlenen ultra maraton yarışmalarında 54 kilometrede yaş kategorisinde ikinci oldum. Geçen hafta sonu Birinci Van Denizi Maratonu'nda da yaş kategorisinde birinci oldum. Ultra maraton yarışmalarında böyle derecelerimiz var. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktoramı yapıyorum. Ultra maratona olan ilgimden dolayı hareket, antrenman bilimi, spor ve sağlık üzerine çalışıyorum. Ben her şeyin sporla çok daha renkli ve güzel olacağını düşünen bir insanım. Daha renkli ve keyifli, bunun yanında sağlıklı, sadece fiziki anlamda değil ruhsal anlamda da daha iyi gideceğini düşündüğüm için 'mutlu kal' kısmını koydum. Kulübü kurmaktaki amacımız; insanlar görsün, cesaretlerini toplasınlar ve spora aşina olsunlar. Zaten spor yaparken insanların markajına giriyorum. "Bende yapabilir miyim? Düşüncesinden sonra peşime takıldıklarını görüyorum. İnsanlara rol model olup, onlara bir kapı açabilir miyiz, bir farkındalık olabilir mi diye kulübümüzü kurduk. Herkese kapımız açık bekliyoruz."

"SPOR HAYATIMIN BİR PARÇASI VE YAŞAM BİÇİMİM"

Kınacı, bundan sonraki süreçte hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Öncelikli olarak akademik anlamda doktoramı en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Bunun yanında elimden geldiği kadar sportif faaliyetlere devam etmek istiyorum. Çünkü spor hayatımın bir parçası ve yaşam biçimim. 'Burada bitiriyorum' diyemem. Kulüple ilgili çalışmalarımız var, daha fazla branş ekleyip, daha çok kişiye hitap etmek istiyoruz. Yoga, modern pentatlon ve dans branşları da kulübümüzün bünyesinde olacak. Herkese hitap edip, ailemizi daha büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel